taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5857
Euro
7.52715
Altın
1196.035
Borsa
92684.55

Taliban'dan saldırı: 100 ölü

Afganistan'da terör örgütü Taliban'ın saldırısı üzerine polis ve ordu birimlerinden 100 güvenlik güçleri hayatını kaybetti.

AA | 14.08.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan Gazne’de, dört gün önce Taliban terör örgütünün saldırması üzerine çatışmalar başladı. Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışma sonucunun bilançosunu açıklarken, Gazne Hastaneside çok fazla ölü ve yaralı olması üzerine hastanede yer kalmadığını belirtti.

Taliban'dan saldırı: 100 ölü

HASTANELERDE YER KALMADI

Taliban'ın saldırısı sonrası polis teşkilatı ve ordu mensubu 100 güvenlik görevlisinin, 20 sivilin ve 194 Taliban militanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Taliban kanadından gelen açıklama üzerine örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahit, Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti. Çatışmaların büyümesi üzerine saldırıyı püskürtmek için Afgan Özel Kuvvetleri bölgeye intikal etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

83
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

136
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

79
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

117
Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

14
Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

Trump'ın eski yardımcısı: Melania gün sayıyor

32
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM