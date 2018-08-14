Taliban'dan saldırı: 100 ölü

Afganistan Gazne’de, dört gün önce Taliban terör örgütünün saldırması üzerine çatışmalar başladı. Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışma sonucunun bilançosunu açıklarken, Gazne Hastaneside çok fazla ölü ve yaralı olması üzerine hastanede yer kalmadığını belirtti.

HASTANELERDE YER KALMADI

Taliban'ın saldırısı sonrası polis teşkilatı ve ordu mensubu 100 güvenlik görevlisinin, 20 sivilin ve 194 Taliban militanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Taliban kanadından gelen açıklama üzerine örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahit, Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti. Çatışmaların büyümesi üzerine saldırıyı püskürtmek için Afgan Özel Kuvvetleri bölgeye intikal etti.