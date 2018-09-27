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Tan Taşçı'ya taciz iddası

Tatil için Türkiye'ye gelen Pelin Elecik, popçu Tan Taşçı'nın, özel mesajlar atarak kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 09:37..
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Danimarka'da diş hekimliği yapan Pelin Elecik, önceki gün popçu Tan Taşçı'yı kendini taciz etmekle suçladı. Elecik, tatil için gittiği Bodrum'da paylaştığı fotoğrafı gören Tan Taşçı'nın, Instagram üzerinden kendisine çıkma teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Tan Taşçı'ya taciz iddası

"OTELİ AYARLARIM"

Elecik, ünlü popçunun kendisine DM'den (direkt mesaj) "Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum, Otel de ayarlarım Danimarka'ya da gelirim" şeklinde ısrarcı mesajlar attığını belirtti. Diş hekimi Elecik, Tan'ın ısrarcı mesajlarını yayınlayıp "Bu işler böyle gelişiyormuş" diyerek duruma tepki gösterdi.

Tan Taşçı'ya taciz iddası

Tan Taşçı'ya taciz iddası

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