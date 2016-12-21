TANAP'a 800 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP Projesi için BOTAŞ'a 400 milyon dolar, Azerbaycan'a da 400 milyon dolarlık kredi sağladı. Dünya Bankası, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) 800 milyon dolarlık krediyi onayladı. TANAP için Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TRANSFER

Projeyle, Azerbaycan Şah Deniz doğalgaz alanından çıkarılan gaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilecek. Projenin maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar.

1850 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HAT 20 İLDEN GEÇECEK

1850 kilometre uzunluğundaki hat, Türkiye'nin 20 ilinden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak.

HATTIN YÜZDE 80'İNİ TÜRK ŞİRKETLER YAPACAK

Boru hattının yüzde 80'ini Türk şirketler yapacak, 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

31 MİLYAR METREKÜPE KADAR GAZ TAŞIYACAK

31 milyar metreküpe kadar gaz taşıyacak hattan Türkiye'ye ilk gaz akışının 2018'de gerçekleşmesi planlanıyor. Toplam doğalgaz ithalatında yüzde 9 olan Azerbaycan'ın payı TANAP'ın ilk aşamasının sonuçlanmasıyla yüzde 15'e çıkacak.