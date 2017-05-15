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Tanem Sivar hamile

5 aylık hamile olan Tanem Sivar, erkek bebek bekliyor.

15.05.2017 - 13:52
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tANEM SİVARR

1.5 yıl flört ettiği milli yelkenci Edhem Dirvana ile Aralık 2015'te Avustralya'da sürpriz bir nikahla evlenen Tanem Sivar, anne olmaya hazırlanıyor.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre 5 aylık hamile olan Sivar'ın oğlu olacak. 1980 yılında ABD'de dünyaya gelen Tanem Sivar'ın, oğlunu Marmaris'te dünyaya getirecek.

EŞİ YAT KULÜBÜ İŞLETİYOR

Türk yelkenciliğinin piri merhum Süleyman Dirvana'nın oğlu olan Edhem Dirvana, annesi Zeynep Hanım ile birlikte babasının kurduğu Bozburun Yat Kulübü'nü işletiyor.

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