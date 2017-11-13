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Tanem Sivar: Komşum bize ateş etti

Tanem Sivar-Edhem Dirvana çifti ile Bozburun’daki komşuları arasındaki olaylar büyüdü.

13.11.2017 - 07:19
  1. Haberler
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Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana’nın, köpekleri Django ve Pamuk’u zehirlediğini iddia ettikleri komşuları ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Köpeklerini Bozburun’daki evlerinin bahçesine gömen çifte destek yağıyor.

"SÜTÜM KESİLECEK DİYE KORKUYORUM"

Üç ay önce anne olan Sivar, “Django ve Pamuk, hamileliğim süresince beni ve bebeğimi korudu. Süleyman doğduktan sonra de başından hiç ayrılmamışlardı. Oğlum onlarla büyüyecekti ama şimdi ne oldu! Eşim perişan, ben perişan. Ben bir anneyim, iki saatte bir emziriyorum, sütüm kesilecek diye korkuyorum. Bize bunu yapan, gece bahçemize zehirli tavuk atan o kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Evimizde yas var ama bu kişi yasalar gereği hiçbir ceza almayacak. En çok mülke zarar verdiği için küçük bir para cezasıyla kurtulacak. Neyse ki köpeklerimiz karneliydi, yoksa sokak köpeği diye o kadar bile cezası olmayacaktı” dedi.

"BUNUN HESABINI SORARIM"

Ünlü sunucu, o komşu tarafından evlerine ateş açıldığını iddia etti. Sivar, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Adam önce evinden havalı tüfekle ateş etti bize doğru. Şu anda da bahçemize kadar geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, buralar çok karıştı. Jandarma geliyor. Can güvenliğimiz yok. Bu psikoloji yüzünden sütüm kesilirse bunun hesabını sorarım.”

JANDARMA OLAYA EL KOYDU

Dirvana çifti, görüşmenin hemen ardından jandarma eşliğinde karakola gitti. Komşularının ateş açtıktan sonra kaçtığı, jandarmanın ise onu bulmak için yollarda kontrol başlattığını söyleyen çift, uzaklaştırma kararı aldırmak üzere de mahkemeye başvurdu. İfade vermelerinin ardından Sivar’ın anneannesinin Bodrum’daki evine geçen çift, oradan İstanbul’a dönecek. İstanbul’a dönüş tarihini bir ay öne çektiklerini söyleyen Sivar, “Can güvenliğimiz olmadığı için değil, burada o acıları yaşamamak için dönüşü öne çektik” diye konuştu.

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