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Tanju Çolak'tan Hakan Şükür tepkisi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

26.03.2017 - 20:25
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Tanju Çolak'tan Hakan Şükür tepkisi

Tanju Çolak, yaptığı açıklamada, "Vatan haini Hakan Şükür'ün Galatasaray üyeliğinin devamı beni derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILIĞIMI ASKIYA ALDIM"

Eski milli golcü, bu durumda dolayı çok kızgın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şerefle taşıdığım parçalı formayla Avrupa gol kralı oldum, unutulmaz zaferler yaşadım. Sevdim, sevildim. O formayı giymekten hep onur duydum. Ta ki düne kadar. Genel kurulda 50-60 kişinin oylarıyla vatan haini Hakan Şükür'ün, Galatasaray üyeliğinin devamı beni derinden üzmüştür. Bu skandal karar düzeltilene kadar Galatasaraylı değilim. Galatasaraylılığımı askıya aldım. 15 Temmuz'u unutmadım. Unutulmaması için de elimden geleni yapacağım. Son sözüm de hain Hakan için el kaldıranlara; sizi Allah'a havale ediyorum." .

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