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Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Bakırköy’e gelenler arasında Beşiktaş Çarşı grubu ve Fenerbahçeli gruplar da katıldı.

01.05.2017 - 13:04
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MAYIS

Fenerbahçeli grup, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğraflarını taşıdı. ‘Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe Yıkılmaz’ marşını söyledi.

ÇARŞI GRUBU 1 MAYIS MARŞINI SÖYLEDİ

Beşiktaş Çarşı grubu ise 1 Mayıs marşını söyleyip kartal işaretleri yaptı.

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Bakırköy Dikilitaş’ta toplanan gruplar meydana doğru yürüyüşe geçti. Bir çok sivil topum örgütlerinin katıldığı yürüyüş sırasında sık sık slogan atıldı. Kutlamalara katılmak için metrobüsleri kullanan gruplar İncirli üst geçidinden yoğunluk oluşturdu.

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

Taraftar grupları 1 Mayıs kutlamalarında

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