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Tarihi Trump-Duterte buluşması

Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde bizzat kendisine "o.çocuğu" diyen Filipinler lideri Duterte ile görüştü.

12.11.2017 - 15:26
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Tarihi Trump-Duterte buluşması

Asya Pasifik Zirvesi (APEC) kapsamında Filipinlere geçen ABD Başkanı Donald Trump, olaylı Filipin Lideri Duterte ile görüşme gerçekleştirdi. Duterte daha önce Trump'ın selefi olan Obama'ya "o.çocuğu" demiş, bu diyalog uzun süre gündemden düşmemişti.

Tarihi Trump-Duterte buluşması

İLK TEMAS: SICAK BİR TOKALAŞMA

ABD Başkanı Trump'ı APEC zirvesinin gerçekleştiği binada karşılayan Duterte, Trump ile ilk kez bir araya geldi. Duterte-Obama gerilimi ile dolaylı olarak gerilen Washington-Manila hattında ilk kez bu düzeyde bir görüşme gerçekleştirildi.

Tarihi Trump-Duterte buluşması

Trump'ın Duterte ile gerçekleştirdiği görüşmede iki lider arasında sıcak bir tokalaşma yaşanırken, kısa bir sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tarihi Trump-Duterte buluşması

"O.ÇOCUĞU OBAMA"

Dünyada uyuşturucu ile mücadelede -her ne kadar zalim görülse de- en etkin mücadelelerden biri Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından gerçekleştiriliyor.

Uyuşturucu kartel ve çeteleri ile vahşi bir şekilde mücadele veren Duterte'nin bu çabaları ABD Başkanı Obama'yı rahatsız etmişti.

Tarihi Trump-Duterte buluşması

Laos'ta gerçkeleştirilecek iki lider arasındaki görüşmede Obama'nın Çin ile Filipinler toprak anlaşmazlığı yaşanmasını ele almak yerine "Filipinler'de insan hakları ihlalleri" konusunu gündeme getireceğini açıklaması üzerine Duterte, Obama'ya "o.çocuğu" demişti.

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