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Tarık Mengüç'ün hesabını çaldılar

Sosyal medya hesabı çalınan Tarık Mengüç, soluğu savcılıkta aldı.

11.10.2017 - 11:31
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Şakşuka adlı şarkıyla yıldızı parlayan şarkıcı Tarık Mengüç, sosyal medya hesaplarının çalındığını, geri alabilmesi için kendisinden 3 Bin TL talep edildiğini öne sürerek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"INSTAGRAM YETKİLİSİYİM DEDİ"

Dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade veren Tarık Mengüç, "2017 yılı Ağustos ayında Instagram hesabıma kendisini Instagram yetkilisi olarak tanıtan bir şahıstan mesaj geldi. Mesajda hesabımın çalınabileceğinden dolayı güvenlik amacıyla elektronik posta adresim istendi. Ben de bunun üzerine mail adresimi verdim. Ancak ertesi gün mail adresime bağlı olan Facebook ve Instagram hesaplarıma giriş yapamadım. Bugün kendisini Cartel Medya isimli danışman olarak tanıtan bir şahıs WhatsApp'tan telefonuma bir mesaj atarak, hesaplarımın çalındığını ve bana yardımcı olabileceğini söyledi." dedi.

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