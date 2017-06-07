Tarkan: Asla azla yetinmeyin

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği ‘Yılın Mimar Sinanları’ ödül gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı.

GENÇLERE SESLENDİ: DESTEKÇİNİZİM

Birçok ünlü ismin ödüle layık görüldüğü gecede, Tarkan ‘Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür eden Megastar, “Hayallerinizin peşinden koşun, asla vazgeçmeyin, azla yetinmeyin. Her zaman kendiniz için daha fazlasını isteyin. Sanat yolunda bol şans ve başarı diliyorum. Her zaman yanınızdayım, destekçinizim. Sizi seviyorum” dedi.