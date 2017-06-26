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Tarkan eşinin hamile olmadığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Tarkan, eşinin hamile olup olmadığı ile ilgili soruları yanıtsız bırakmadı

26.06.2017 - 10:51
  1. Haberler
  2. Magazin

Yeni albümü “10” ile popüler müzik platformlarında indirme rekoru kıran ünlü şarkıcı Tarkan, iddalara cevap verdi.

Tarkan eşinin hamile olmadığını açıkladı

HAVALİMANINDA EŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'inde konser veren ünlü şarkıcı, Bakü dönüşü Atatürk Havalimanı’nda eşiyle görüntülendi.

Tarkan eşinin hamile olmadığını açıkladı

"ÇOCUK İSTİYORUZ"

“Yeni sürprizler var mı?” sorusu üzerine “Yeni şarkıları söyleyeceğim, daha ne olsun” diyen Megastar, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olduğu iddiasını da yanıtsız bırakmadı. “Hamile değil. Çocuk istiyoruz ama öyle bir şey yok, olsa söylerim.”

Tarkan eşinin hamile olmadığını açıkladı

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