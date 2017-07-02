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Tarkan, konserine yer altından çıktı

Megastar Tarkan, konserlerine başladı.

02.07.2017 - 10:55
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 6 bini aşkın müzikseverin izlediği konserde Tarkan, 7 yıl aradan sonra çıkardığı pop albümü “10"dan parçaların yanı sıra, Türk müzik tarihine damga vurmuş şarkılarını seslendirdi.

Tarkan, konserine yer altından çıktı

Tarkan, konserine yer altından çıktı VİDEO

“GECEM GÜNDÜZÜM STÜDYOLARDA GEÇTİ"

Konser arasında seyircilere seslenen Tarkan, havanın çok sıcak olmasından yakınırken, yeni albümüyle ilgili de şunları söyledi:
“Yeni albümümü, yeni şarkılarımı sevdiğinize ne kadar mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Abartmıyorum üzerinde 4 sene çalıştım. Gecem gündüzüm stüdyolarda geçti. Sizlere canım feda."

ÜNLÜLER KONSERE AKIN ETTİ

Tarkan'ın konserini, Selçuk Yöntem, Demet Şener, Çağla Şikel, Merve Terim, Neslihan Sabancı, Aslı Hatemi, Fulya Terim, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında olduğu ünlü isimler de izledi. Tarkan konserleri önümüzdeki günlerde de sürecek.

Tarkan, konserine yer altından çıktı - GALERİ

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