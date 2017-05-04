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Tarkan'a 6 koruma yetmedi

Megastar Tarkan ile eşi Pınar Dilek Almanya'dan döndü.

04.05.2017 - 14:26
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Megastar Tarkan, bir aydır ailesinin yanında olan eşi Pınar Dilek'in hasretine dayanamayıp Almanya'ya uçmuştu. Megastar, dün eşini de yanına alarak İstanbul'a dönüş yaptı.

Tarkan'a 6 koruma yetmedi

KORUMALAR ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Önceki gece Genel Havacılık Terminali'nde el ele görüntülenen çiftin görüntülenmemesi için 6 koruma adeta etten duvar ördü.

Gazetecilerin sorularını da her zamanki gibi güler yüzle geri çeviren Megastar, ''Arkadaşlar çok yorucu bir seyahat geçirdik. Ama daha sonra söz veriyorum, uzun uzun konuşacağım'' diyerek eşi ile birlikte evinin yolunu tuttu.

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