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Tarkan'dan albüm için dijital önlem

Megastar, hazırlıklarını aylardır sürdürdüğü pop albümünün satışlarını arttırmak için ilginç bir karar aldı.

17.05.2017 - 07:59
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Tarkan'dan albüm için dijital önlem

Albüm hazırlığında olan sanatçılar şarkılar bittikçe mail yoluyla etrafındakilerle paylaşır, fikir alır. Ya da albüm çıkmadan önce dinlemesini istedikleri kim varsa şarkılarını yollarlar.

KAYIT STÜDYO DIŞINA ÇIKMIYOR

Tarkan ismini cismini sır olarak sakladığı albüm kayıtlarının hiçbir şekilde stüdyo dışına çıkmasına izin vermiyor.

Habertük'te yer alan habere göre, Albüm çıkmadan önce dijital mecrada satışa sunanların aksine Tarkan, albümünü de dijitale albüm satışa çıktıktan bir hafta sonra verecek. Kuzu kuzu satın alacağız bu albümü başka çare yok.

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