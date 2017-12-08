Tarkan'ı gören konsolosluk çalışanları çıldırdı

Megastar Tarkan, Alman Konsolosluğu'nun Gümüşsuyu'da bulunan binasından çıkarken görüntülenmişti. Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek ile evlenen Tarkan'ın, oturma izni başvurusu yaptığı anlaşılmıştı.

HERKESE TARKAN'DAN İMZALI FOTOĞRAF

Alman Konsolosluğu'nda Megastar Tarkan’ın nasıl karşılandığı konsolosluğun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Konsolosluk açıklamasında “1 Aralık günü Başkonsolosumuz Dr. Georg Birgelen ile bir görüşme gerçekleştiren Megastar Tarkan, görüşme sonrasında başkonsolosluk çalışanları hayranları ile bir araya gelerek kendilerine imza dağıttı ve kendileriyle selfie çektirdi.” denildi.