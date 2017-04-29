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Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

Dün bir restauranta yemek yemeye giden Megastar, 195 liralık hesaba bin 750 TL bahşiş bıraktı.

29.04.2017 - 09:01
  1. Haberler
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Bugüne kadar çocuklar, eğitim, çevre ve hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren sayısız derneğe yüklü miktarda yardım yapan ve bu bağışların gizli kalmasına özen gösteren Megastar, önceki gün doğup büyüdüğü Almanya'daydı.

ALMANYA'DA BİR SÜRE KALDI

Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'nun kardeşi yani kayınçosunun nikah şahidi olan ünlü sanatçı, düğün için gittiği Almanya'da bir süre daha kaldı.

İLGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Takvim'in haberine göre önceki gün Siegburg kentindeki Tuscolo isimli pizzacıya giden Tarkan'a eşi de eşlik etti. Çalışanların büyük ilgi gösterdiği sevilen sanatçıya iki pizza, 1 salata ve içecekler dahil 50 euro (195 TL) hesap geldi.

Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

FOTOĞRAF DA ÇEKİLDİ

Megastar, kendisine hizmet eden Türk garsonların ilgisini karşılıksız bırakmadı ve onlara güzel bir jest yaptı. Tarkan, Almanya'ya gittiğinde sık sık uğradığı ve çok sevdiği 2 Türk garson için 450 euro bahşiş bıraktı.

İki garsona toplamda yaklaşık bin 750 bahşiş veren Megastar, onlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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