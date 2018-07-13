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Tarkan'ın kızı dünyaya geldi

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun, Lidya adını verdikleri kızları Almanya'da dünyaya geldi.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 22:02..
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Almanya'da yaşayan Tevetoğlu çifti Moers'deki Bethanien Hastanesi'nde heyecanlı dakikalar geçirdi.

Tarkan'ın kızı dünyaya geldi

LİDYA DÜNYAYA GELDİ

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren Tarkan, baba olacağını Şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda;
"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, "Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

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