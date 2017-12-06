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Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi

Kadroya kavuşacak taşeron işçilerin 52 günlük ikramiye sayesinde yaklaşık iki aylık ücret kadar fazladan kazançları olacak.

AA | 06.12.2017 - 17:26..
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Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taşeron işçilere dün verilen kadro müjdesinin ayrıntıları netleşiyor.

Kamudaki 450 bin, belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemeye göre taşeron işçilerin kadroya alımında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak.

Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi

TAŞERON İŞÇİLERİN İZLEYECEĞİ YOL

Toplamda 850 bin çalışanı ilgilendiren düzenlemeye göre, kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak.

Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar kadro imkanından faydalanamayacak.

Taşeron işçilere 52 günlük ikramiye müjdesi

BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIDA SON ŞEKLİNİ ALACAK

Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla birkaç gün içerinde yapılması beklenen toplantının ardından son şekli verilecek düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye ve il özel idarelerinde taşeron işçi statüsünde personel alımı söz konusu olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

4/C'LİLERİN HEM GELİRLERİ ARTACAK HEM DE ÖZLÜK HAKLARI GENİŞLEYECEK

Taşeron işçilerin yanı sıra ÇAYKUR başta olmak üzere, şeker fabrikaları ile orman işlerinde mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 25 bin kişiye de müjdeli haber verildi. Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

Bununla birlikte, kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.

Bakan Sarıeroğlu: 450 bin taşeron tam kadro alacak- VİDEO

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