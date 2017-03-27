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Tataristan'da çocuklar için Türkçe dersler

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Türk Başkonsolosluğunun gözetiminde çocuklar için Türkçe kursları başladı.

27.03.2017 - 01:20
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Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, açılış öncesi kurslara kaydolan çocukların velileri ile kısa toplantı yaptı ve derslerin herkese hayırlı olmasını diledi.

Derslerin yapılacağı sınıfı da ziyaret eden Dilmaç, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışın ardından, AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Dilmaç, amaçlarının yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türk kültürünü koruyabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Dilmaç, "Kültürün korunmasında en önemli araç dil. Türkçenin unutulmaması, güzel bir şekilde korunması lazım. Bizim görev bölgemizde karma evlilikler çok yaygın ve dolayısıyla çocukların Türkçeyi günlük hayatta kullanmalarıyla ilgili bazı sıkıntıları da oluyor. Türkçenin öğretilmesi konusunda devletimizin bir kurumu olan Yunus Emre Enstitüsünün, Başkonsolosluğumuzun gözetiminde bu dersleri vermesi bizim için çok önemli. Zira boşluk olduğu zaman bunun muhtelif örgütler tarafından istismar edilmesi de var. Dolayısıyla biz bu çalışmayı başlatırken bu hususu da göz önünde bulundurduk." ifadesine yer verdi.

Dilmaç, derslere 20'ye yakın öğrencinin katıldığını belirtti.

Başkonsolos, ileride kendisinin ve başkonsolosluk yetkililerinin de kurslara gelerek çocuklara pratik dersler vereceklerini, bugün atılan ilk adımın ileride kurumsallaşmasını istediklerini söyledi.

Kazan'da ilk kez düzenlenen Türkçe kursları, 7-14 yaş grubu çocukları kapsıyor ve başkentte yaşayan anne veya babası Türk olan ailelerin çocuklarına Türkçe öğretmeyi öngörüyor.

Tataristan'a ait Halklar Dostluğu Asamblesi Kurumu binasında başlatılan Türkçe eğitim dersleri, her pazar toplam iki saat yapılacak ve ücretsiz olacak.

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