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Tatvan ve Mutki'de bazı köylere sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerindeki 12 köy ve 4 mahalle için ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı geldi.

AA | 22.03.2018 - 00:12..
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Terör operasyonlarının sıklaştığı Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçeleri için valilikten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iki ilçeye bağlı 12 köyde sokağa çıkma yasağı geldiği belirtildi.

Tatvan ve Mutki'de bazı köylere sokağa çıkma yasağı

İKİNCİ EMRE KADAR YASAK VAR

Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere karşı mücadelesi sürerken, yurt genelinde de mücadelesi devam ediyor.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tatvan'a bağlı Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak mahallelerinde, Mutki'de ise Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Ardıç ve Yumurta mahalleleri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 22 Mart'ta saat 00.01'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Tatvan ve Mutki'de bazı köylere sokağa çıkma yasağı

Tatvan ve Mutki'de bazı köylere sokağa çıkma yasağı

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