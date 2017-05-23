Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'i ispata davet etti

Tayfun Erdoğan, geride bıraktığımız gün Seren Serengil’in hakkında yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Şarkıcı Seren Serengil, Tayfun ve Emrah arasında geçen bir konuşmayı magazin yorumları yaptığı canlı yayına taşımış ve Tayfun’un babasından bir ev istediğini ve onun ölmesini bekleyemeyeceğini söylediğini iddia etmişti. Serengil’in yaşandığını iddia ettiği bu diyaloğa pek çok haber kanalında yer verildi. Tayfun Erdoğan da bu haberler sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından Seren Serengil’e yanıt verdi.

"ALLAH'TAN KORKMAZ"

Bu tarz iddiaların ispatlanması gerektiğini söyleyen Tayfun şunları yazdı: “Ben sustukça hala konuşma gereği duyanlar hatta Allah’tan korkmaksızın… Yani benim bir babaya böyle bir kelime kullanabileceğimi nasıl nereden düşünebilirsiniz? Benim böyle bir şey dediğime dair bir belge kanıt söz bir şey getirsinler ben o programlara gelip canlı yayında özür dileyeceğim benim kaybedecek annemden başka bir şeyim yok! Şu mübarek aylarda biraz vicdan varsa böyle haberler iftiralar atmazdınız zaten.”