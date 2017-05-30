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Tayfun Erdoğan’dan sahte hesap tepkisi

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, sahte bir hesap üzerinden babası ağzından söylenmiş gibi yazılan ifadelere tepki gösterdi.

30.05.2017 - 08:03
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Tayfun Erdoğan’dan sahte hesap tepkisi

Tayfun Erdoğan ve babası Emrah arasında geride bıraktığımız haftalarda sosyal medya üzerinden kısa bir atışma yaşanmış, her iki taraf da dikkat çekici paylaşımlarda bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak bir magazin programına katılan Tayfun Erdoğan, burada babasının kendisini mirasından reddetmesine dair açıklamalar yapmıştı.

"EN HASSAS OLDUĞUM KONUDA VEBAL ALIYORSUNUZ"

Katıldığı programın ardından sessizliğe bürünen genç isim, babası Emrah’ın adını kullanan sahte bir hesap tarafından rencide edildi. Hesapta kendisinden özür dileyen satırlara yer veriliyor. Bu paylaşımı hesabından yeniden paylaşan Tayfun Erdoğan, yaşadıklarına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, sahte hesap hakkında şu yorumu yaptı: “Şu mübarek aylarda benim en hassas olduğum nokta konuda böyle yaparak vebal alıyorsunuz benim hassas olan duygularımla oynamayın sakın lütfen…”

Tayfun Erdoğan’dan sahte hesap tepkisi

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