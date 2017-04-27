Tayland Kralı Maha'nın şaşırtan tarzı

Tayland vatandaşlarının sadece askeri üniformayla görmeye alıştığı 64 yaşındaki Kral'ın Münih'te alışveriş sırasında üzerine giydiği kıyafet ilgi çekti.

Alman Bild gazetesi, Kral'ın 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazdı.

EŞİ EŞLİK ETTİ

40 milyar dolar serveti olduğuna inanılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a Münih'teki alışveriş sırasında Goi isimli karısı eşlik etti.

Daha önce yayınlanan bir diğer fotoğrafta Kral, düşük belli pantolonu, atleti ve dövmeleriyle kameralara yakalanmıştı.