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Tayland Kralı Maha'nın şaşırtan tarzı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'nın Münih kentinde alışveriş yaparken görüntülendi.

27.04.2017 - 12:25
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Tayland vatandaşlarının sadece askeri üniformayla görmeye alıştığı 64 yaşındaki Kral'ın Münih'te alışveriş sırasında üzerine giydiği kıyafet ilgi çekti.

Tayland Kralı Maha'nın şaşırtan tarzı

Alman Bild gazetesi, Kral'ın 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazdı.

EŞİ EŞLİK ETTİ

40 milyar dolar serveti olduğuna inanılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a Münih'teki alışveriş sırasında Goi isimli karısı eşlik etti.

Daha önce yayınlanan bir diğer fotoğrafta Kral, düşük belli pantolonu, atleti ve dövmeleriyle kameralara yakalanmıştı.

Tayland Kralı Maha'nın şaşırtan tarzı

Tayland Kralı Maha'nın şaşırtan tarzı

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