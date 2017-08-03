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Tayland'da ayı turiste saldırdı

Tayland'da bir tapınağı ziyaret eden kişi, ayıyı sinirlendirince saldırıya uğradı.

03.08.2017 - 11:33
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Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü.

Tayland'da ayı turiste saldırdı

AYI SİNİRLENDİ

Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.

Tapınakta ayı saldırısına uğrayan turist- İZLE

MÜDAHALAE SONUÇSUZ KALDI

Bir anda arka ayaklarının üzerine kalkıp Promratee'yi yanına çeken hayvan, çevredekilerin gözleri önünde 36 yaşındaki adamı uzun süre hırpaladı. Tapınaktaki diğer ziyaretçilerin sopa ve su dolu kova ile müdahalesi sonuçsuz kaldı.

Tayland'da ayı turiste saldırdı

ADAMI KAFESE TAŞIDILAR

Yetkililerin aç bıraktığı anlaşılan iri hayvan, yara bere içindeki bitkin adamı dişleriyle tutup kafesine taşıdı.

Tayland'da ayı turiste saldırdı

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