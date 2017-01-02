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Tayland’da kaza: 25 ölü

Tayland’da bir minibüs ile arkası açık yolcu taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu yanmaya başlayan araçlardaki 25 kişi can verdi.

DHA | 02.01.2017 - 15:52
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taylandkaza

Tayland gazetelerinin haberlerine göre Chonburi Eyaleti’nin Ban Bung kentinde meydana gelen kazada minibüsteki 15 yolcu ile kamyonetteki 12 yolcudan 25’i yanarak can verdi.

YOLCULARDAN İKİSİ KAZADAN YARALI OLARAK KURTULDU

Kazanın minibüs şoförünün aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldiği; minibüsün karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu iki aracın da alev aldığı belirtildi. Araçlardaki yolculardan ikisinin ise kazadan yaralı olarak kurtuldukları açıklandı.

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