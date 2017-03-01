Tayland'da kıskanç koca eşini yaktı

Tayland'da Nednapha Nuankhul isimli 26 yaşındaki kadın, evinde yemek yaparken eşinin saldırısına uğradı.

KOMŞULARI KURTARDI

Eşinin üzerine benzin döküp ateşleyen kıskanç koca, kadının çığlıklarına rağmen evden çıkıp gitti. Kadının çığlıklarını duyan komşular, hemen yardıma koştu.

KISKANÇ KOCA TUTUKLANDI

Olaydan sonra defalarca operasyon geçiren Nednapha Nuankhul’un ağzında, boynunda, çenesinde elleri ve omuzlarında ciddi hasar oluştu. 6 yaşında bir oğlu olan kadının kocası ise yakalanarak cezaevine gönderildi.