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Taylandlı rahipler polisle çatıştı

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta polis ve asker, dört kilometre karelik alanı kaplayan görkemli bir Budist tapınağının etrafını sardı.

20.02.2017 - 20:04
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Polisler, kara para aklamakla suçlanan tapınağın eski rahibi Phra Dhammajayo'yu aramak isteyince rahipler, polise engel olmaya çalıştı.

Taylandlı rahipler polisle çatıştı

BAŞ RAHİP KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Tayland’ın başkentindeki bir tapınağın kara para aklamakla suçlanan eski baş rahibi Phra Dhammajayo'yu arayan polis ve tapınağa gelen Budistler arasında çatışma yaşandı.

Taylandlı rahipler polisle çatıştı

TAPINAĞIN ETRAFINI KUŞATAN POLİS BÖLGEYE GİRİŞİ YASAKLADI

Perşembe günü tapınağı aramaya gelen polis, görkemli Wat Dhammakaya Budist tapınağının etrafını kuşatarak bölgeye girişi yasaklamıştı.

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