Taylandlı rahipler polisle çatıştı

Polisler, kara para aklamakla suçlanan tapınağın eski rahibi Phra Dhammajayo'yu aramak isteyince rahipler, polise engel olmaya çalıştı.
BAŞ RAHİP KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR
Tayland’ın başkentindeki bir tapınağın kara para aklamakla suçlanan eski baş rahibi Phra Dhammajayo'yu arayan polis ve tapınağa gelen Budistler arasında çatışma yaşandı.
TAPINAĞIN ETRAFINI KUŞATAN POLİS BÖLGEYE GİRİŞİ YASAKLADI
Perşembe günü tapınağı aramaya gelen polis, görkemli Wat Dhammakaya Budist tapınağının etrafını kuşatarak bölgeye girişi yasaklamıştı.