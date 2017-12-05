Guiness Rekorlar Kitabı'nın sitesine göre, 1 saatten az gözlenebilen gökkuşağı Tayvan'ın başkenti Tepiapai'deki Çin Kültür Üniversitesi'nden 9 saat boyunca gözlenebildi.

Tayvan'da gökkuşağı rekoru- VİDEO

"GÖKTEN BİR HEDİYE"

Saatlerce gökkuşağını görüntüleyen ve bunu yapabilmek için okuldaki herkesi harekete geçiren Chou Kun-hsuan, "Gökten bir hediye gibiydi." dedi.





GUİNESS'E BAŞVURACAKLAR

6:57'de başlayıp, 3:55'e kadar toplam 8 saat 58 dakika süren gökkuşağı bu anlamda bir rekor. Sadece bölüm tarafından 10 bin fotoğrafın çekildiği fakülte, Guiness rekorlarına başvurmak için görüntüleri topluyor.





BİLİNENDEN YÜZDE 50 DAHA UZUN

Daha önceki en uzun gökkuşağı gözlem, 1994 yılında İngiltere'de Yorkshire'de 6 saat sürmüştü.



