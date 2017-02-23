TBB'den 'emekliye promosyon' açıklaması

İsteğe bağlı olarak bankaların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklilere promosyon ödemek üzere anlaşma yaptığını kaydeden kurum, bankaların SGK emekli maaşı ödemelerine aracılık ettikleri müşterilerine, müşterinin talebi ve SGK ile imzalanan protokoldeki şartlar dahilinde promosyon ödeyeceğini belirterek, promosyon isteyen emeklilerden, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birini istemesi ve işlemleriyle ilgili olmak üzere ödeme talimatı vermesi talep edildiğini bildirdi.

Değerlendirmelerin aksine, kredili mevduat hesabının negatif bakiye vermesi ve kredi kartının ödeme işlevi dışında kullanılması gibi bir zorunluluk aranmadığını vurgulayan TBB, promosyon ödemelerinin 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacağını; hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlendiğini belirtti.

3 YILLIK DÖNEM İÇİN ÖDENECEK PROMOSYON

Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, bin TL’ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2 bin TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2 bin TL üzerinde olanlara en az 450 TL ödeneceğinin altını çizen kurum, ödemelerin üç yıllık tutarı peşin olarak yapılacağını vurgulayarak, "Bankalar, müşteri lehine olmak üzere, protokol ile belirlenen şartlardan farklı davranmak ve daha yüksek promosyon vermekte serbesttir. Emekliler ile SGK kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlarımız tam bir serbestiyet içerisinde diledikleri banka ile çalışabilecektir. Ticari kurum olarak bankalar emeklilere sundukları ürün ve hizmetlerden elde ettikleri kazançları emekliler ile paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, bankacılık sektörü, düzenlemelere tam uyum içinde, ülkemiz ve vatandaşlarımız için değer oluşturmaya ve refah üretmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.