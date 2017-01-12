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TBMM kürsüsünün son hali

Genel Kurul'da kürsüyü işgal eden CHP'liler ile AK Partili vekiller arasında yaşanan arbedede kürsü de zarar gördü.

Haber Merkezi | 12.01.2017 - 03:41
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TBMM kürsüsünün son hali

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü.

KÜRSÜ DE HASAR GÖRDÜ

Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü.

Genel Kurul salonunun bazı yerlerinde de hasar oluştu.

Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Oylama zarflarının atıldığı kupaların bulunduğu sehpa da kavga esnasında yerinden kaldırıldı. Stenografların oturduğu koltuğun bir milletvekili tarafından havaya kaldırıldığı, kupaların milletvekilleri tarafından birbirlerine fırlatıldığı görüldü.

TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

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