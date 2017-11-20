TBMM'de Başkanlık seçimi günü

MECLİS'TEN CANLI YAYIN

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor.

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarışıyor.

GİZLİ OYLAMA

Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.

1. TUR OYLAMA SONUCU

-15.25- İlk turda Meclis Başkanı'nı seçmek için yeterli oy çoğunluğu sağlanamadı.

AK Partili İsmail Kahraman 260,

CHP'li Zekeriya Temizel 113,

MHP'li Celal Adan 40,

AK Partili Tamer Dağlı 38,

HDP'li Selma Irmak 39,

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı.

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi. 2. turda da 367 çoğunluk aranacak.

İSMAİL KAHRAMAN MECLİS'TE

Kuliste bir süre milletvekilleriyle sohbet ettikten sonra Genel Kurul Salonu'na giren Kahraman, burada AK Parti'li milletvekilleriyle, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer muhalefet partilerin milletvekilleriyle tokalaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salona partisinin milletvekilleriyle girdi.

Kahraman'ın ailesi de seçimi izleyici locasından takip ediyor.

















