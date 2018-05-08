Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza hapis

Adana 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya F.B. tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BABAMIN BİR ŞEY YAPMASINDAN KORKTUM"

F.B. savunmasında, uzaktan akrabası M.Ç. ile ilişkiye girip hamile kaldığını belirterek "Muhammet Reşit'le sadece sosyal medyadan arkadaştık. Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç'ye bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim." şeklinde savunma yaptı.

Sanık F.B'nin mahkeme hakimine "M.Ç'ye DNA testi yapıldı mı? M.Ç. ile ilgili herhangi bir dava açıldı mı?" diye sorular sorması dikkati çekti.

YAŞ İNDİRİMİ

Maktulün babası Ali Yıldırım'ın avukatı Halis Yetkiner de sanığın babasına yalan söyleyerek, müvekkilinin oğlunun öldürülmesine neden olmasına karşın hala soğukkanlı tavırlarla hamile kaldığı sevgilisini koruduğunu belirterek F.B'ye en yüksek cezanın verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, F.B'yi iftira suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yaşının küçük olması nedeniyle cezasını 2 yıl 8 aya indirilip tahliyesine karar verildi.

Avukat Yetkiner, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, F.B'ye en üst hadden ceza verildiğini aktararak F.B. ile annesi hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammed Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım kurtarılamamıştı.

Cinayet zanlısı olarak tutuklanan E.B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarındaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

Baba E.B'ye Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cinayetten" suçundan 23 yıl, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Son duruşmada ise F.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini belirtmişti.