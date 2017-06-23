Tedavülden kalkan paralar Hindistan'da

1.3 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da Türkiye’de 2005’te tedavülden kalkan bol sıfırlı paralar dolandırıcılıkta kullanılıyor.

1 Ocak 2005’te Türkiye’de TL’den 6 sıfır atılmış, ardından da tedavüldeki bol sıfırlı paralar bir yılda Merkez Bankası tarafından toplanmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu paraların imha edilmek yerine bir şekilde Hintli şuç şebekelerinin eline geçtiği ve dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Hint polisi son olarak Bengaluru kentinde 500 bin TL’lik eski banknotları satmaya çalışan bir şebekeyi çökertti.