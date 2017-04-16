Tek seçmenli sandık

Batman merkeze bağlı Yolveren Köyü'nde yaşayan ve tek seçmen olan Muhtar Mehmet Alcu, oyunu sandığın kurulduğu Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kullandı. Sandık Başkanı Ramazan Kaban, "Türkiye'de oy işlemlerini en erken bitiren sandık olduk." dedi.

HERKES YURT DIŞINDA

Seçmenlerinin köy muhtarı hariç tamamı Avrupa'da olan Batman'a 15 kilometre mesafedeki Yolveren Köyü'nün 2213 nolu seçim sandığı Demirbilek Köyü Çeşmebaşı mezrasında kuruldu. Bu sandıkta oy kullanan tek seçmen 78 yaşındaki muhtar Mehmet Alcu oldu. Yolveren Köyü'nde 35 yıldır muhtarlık yapan Alcu şöyle dedi:

"Köyümde seçmen görülen 14 yakınımız Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyor. Seçim ve halk oylamalarında buraya gelemiyorlar. Önceki seçimlerde eşim ile birlikte oy kullanıyorduk. Eşim ağır hasta. Oy kullanamayacak durumda olduğu için referandumda köyde oy kullanan tek seçmen oldum. Daha önce sandık köyümüzde kuruluyordu. Bu yıl Demirbilek Köyü'nün Çeşmebaşı Mezrası'nda sandığımız kuruldu."

2213 Nolu Sandık Başkanı Ramazan Kaban, seçmen sayısının 1 olduğu sandıkta oy verme işlemlerini kısa sürede tamamladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Daha önce sandığımızda seçmen sayısının çok az olduğu bilgisini aldım. Ancak, sandıkta tek kişi olacağını tahmin etmedim. Görünce şaşırdım. Hatta kendi seçmen kurulunu bile oluşturmakta zorlandım. Tek seçmen konumundaki muhtar aynı zamanda seçmen kurulu üyesi de oldu. Tek bir oy da olsa bizim için önemlidir. Bir oy için de olsa, neticede Batman'a 15 kilometre uzaklıktaki köye geldik. Yolveren Köyü'nde sadece muhtar ve eşi yaşıyor. Muhtarın 80 yaşındaki eşi Hami Alcu, ağır hasta olduğu için oy kullanmaya gelmeyince bizim sandık, tek oy kullanılan sandık ünvanına sahip oldu. O işlemlerini en kısa sürede bitirdik. Erken saatlerde köye geldik, bir oy için buradayız. Tabii bir oy için değer mi bence değer."

Yolveren Köyü'nde tek seçmen olduğu için, Çeşmebaşı Mezrası'nda ayrıca Demirbilek Köyü'nün 37 seçmeni için taziye evinde 2191 nolu sandık kuruldu.