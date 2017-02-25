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Tekerlekli otel yola hazır

Japonya'da bir demiryolu şirketi tarafından lüks yolculuklar için geliştirilen Twilight Express adlı tren yola çıkmaya hazır.

25.02.2017 - 13:33
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Lüks yolculukları tercih eden Japonlar için tasarlanan üst düzey konfor için tasarlanan yataklı tren haziranda raylarda.

SUİT BİLE VAR

10 vagonlu trenin 6 vagonu yataklı, 2 vagonu manzara seyretmek isteyenlere ayrılırken, birer vagonda da restoran ve lounge bulunuyor. 17 kompartmandan oluşacak ve maksimum 34 kişiye hizmet verecek trende suit odada lüks bir banyo da bulunacak. Usta şeflerin menülerinin servis edileceği trende, tüm menü taze malzemeden yapılmış yemeklerden meydana gelecek. Bu trende yolculuksa oldukça maliyetli. Tokyo’nun Uneno istasyonundan kalkan tren, Tohoku’yu geçerek Hokkaido’ya kadar ulaşacak.

Tekerlekli otel yola hazır

Tek yön 10 bin dolar

Trende iki yataklı bir odanın gecelik fiyatı 2 bin 400, suit daire fiyatı ise 10 bin dolar. Japonya’nın doğusuna gidecek JR East hattında ise Shiki-Shima Tren Suiti yol alacak. Tokyo’nun Uneno istasyonundan kalkacak tren Tohoku’yu geçerek Hokkaido’ya kadar ulaşacak. Yolcular doğa manzarasının yanında yerel yemekleri, el işi ve sanatları da deneyimleme şansına sahip olacak. Haziran ayında sefere başlayacak olan trenin ilk üç ayı için tüm biletler satıldı.

Tekerlekli otel yola hazır

Tekerlekli otel yola hazır

Tekerlekli otel yola hazır

Tekerlekli otel yola hazır

Tekerlekli otel yola hazır

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