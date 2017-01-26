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Tekirdağ'da iki kedi vahşice öldürüldü

Muratlı ilçesinde cadde üzerinde iki kedi başlarına sert bir cisimli vurularak öldürülmüş bulundu.

26.01.2017 - 16:51
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Muratlı İlçesi'nin İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde vatandaşlar, iki kediyi başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

"MUHTEMELEN TAŞLA BAŞINI EZDİLER, İÇİMİZ ACIDI RESMEN"

Hayvanları kanlar içinde bulan ismini vermek istemeyen kişi, "İki kedinin de yalnızca kafasına vurulmuş. Başka yerlerine bir zarar verilmemiş. Civarda kanlı taşlar da gördük. Muhtemelen taşla başını ezdiler. İçimiz acıdı resmen, ne yazık ki böyle insanlarla aynı havayı soluyoruz" dedi.

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ, BU BİR VAHŞETTİR"

Muratlı Belediye Başkanı Nabi Tepe, vatandaşların haber vermesi üzerine öldürülen iki kediyi belediye ekipleri tarafından alındığını ve gömüldüğünü söyledi. Tepe, "Bunu yapan insan olamaz, bu bir vahşettir. Bunu yapanların insan duygusu taşıdığından emin olmak çok zor. Biz kedilerin öldürülmesini araştırıyoruz" dedi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kedileri öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da iki kedi vahşice öldürüldü

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