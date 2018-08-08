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Temassız kartla dolandırılmama yöntemi

Cüzdanınızdaki temassız kartınızdan habersiz bir şekilde para çekilmesi çok kolay, bunun engellemek için ise yanına bir kart daha yerleştirmek yeterli.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 13:14..
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Temassız kartla dolandırılmama yöntemi

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Temassız kartlar giderek yaygınlaşırken, bu kartlardan sizden habersiz bir şekilde paranızı çeken dolandırıcıların sayısı da artıyor.

Dolandırıcıların yöntemi ise basit: İstediği tutarı yazdığı pos makinesini, içinde temassız kartın olduğu cüzdana yaklaştır, parayı çek.

CÜZDANINIZDA İKİ KART TAŞIYIN

Bu dolandırıcılardan korunmak için yapılması gerekeni ise, BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Gündoğlu Kanal D'den Aytaç Can'a anlattı: "İçinde temassız kartınızın bulunduğu cüzdanınıza bir temassız kart daha koymanız yeterli."

TEMASSIZ KARTIN YANINA İSTANBUL KART YERLEŞTİRMENİZ YETERLİ

Bu temassız kartın mutlaka bir banka kartı olması gerekmiyor. 6 liraya satılan bir İstanbul Kart da kredi kartıyla yan yana getirildiğinde sinyallerin engellenmesini sağlıyor.

Temassız kartla dolandırılmama yöntemi VİDEO

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