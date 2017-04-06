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Temel Karamollaoğlu'ndan AB Bakanlığı teklifi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AB Bakanlığı 'AB'den Çıkış Bakanlığı' olarak değiştirilsin" teklifinde bulundu.

06.04.2017 - 09:03
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temel

Partisinin Balgat'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni Haçlı İttifakı'na benzetmesi üzerine Avrupa Birliği Bakanlığı'nı AB'den Çıkış Bakanlığı olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

AB BAKANLIĞI DEĞİŞTİRİLSİN

Karamollaoğlu, "Siz Avrupa Birliği bir medeniyet projesi olarak ortaya koyduğunuzda Erbakan hocamız 'sakın ha onlarla aynı çuvala giremezsiniz onlar Haçlı İttifakı'dır' demişti. Neden şuanda AB Bakanlığı kapatılmıyor? AB Bakanlığı 'AB'den Çıkış Bakanlığı' olarak değiştirilsin. AB ile bağların ne şekilde koparılacağı görevini görsün." dedi.

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