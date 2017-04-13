Temel Karamollaoğlu'ndan 'hayır' iddiası

Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Merter'de bir otelde düzenlenen "160. Kadın Kolları İl Divan Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunana Temel Karamollaoğlu, "Biz, düzgün bir kanun metni gelsin, anayasa değişikliği yapılsın ki biz de destek verelim diye çabaladık. Maalesef iktidarda bulunanlar da bizim 'evet' demememiz için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Şimdi de bizi başka kefelere koyarak tarif etmeye çalışıyorlar. Bu aslında kendi fikrini savunamayanların yaptığı bir yaklaşımdır, yanlış bir gidişattır" dedi.

"HAYIR ÇIKARSA TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ VE GÜÇLÜ PARTİSİ OLDUĞUMUZ ANLAŞILACAK"

Karamollaoğlu,"Referandumda, 'Hayır' çıkarsa Türkiye'nin en etkili ve güçlü partisi olduğumuz anlaşılacak. 'Evet' oyu çıkarsa insanlar, 'biz ne yaptık? bu ülke nereye gider?' diye sığınacakları merci biz olacağız. Yine bize gelecekler." dedi.





