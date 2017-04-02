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Temel Karamollaoğlu Sakarya'da konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde yapacakları projeleri sıraladı.

02.04.2017 - 19:35
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Temel Karamollaoğlu Sakarya'da konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sakarya'da partisinin il divan kurulu toplantısına katıldı.

Çok badireli bir dönemden geçildiğini belirten Karamollaoğlu, bu meselenin üstesinden de Saadet Partisinin geleceğini savundu.

SAADET'İN PROJELERİ..

İktidara geldikleri takdirde üretecekleri projeler hakkında bilgi veren Karamollaoğlu, "Dış politikayı kökünden değiştireceğiz, D-8'i canlandıracağız. İslam Birliğini hayata geçireceğiz. Dünyada huzur ve barış, sadece ve sadece bizim inandığımız prensiplerle, en başta gelen de hakkı üstün tutmakla sağlanabilir. Örnek biz olacağız. Ekonomiyi sil baştan faizsiz, tamamen üretken yatırımlara dönük bir hale getireceğiz." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu Sakarya'da konuştu

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ REFERANDUM"

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın değerlerini dikkate almadan ne Türkiye'de ne bölgede ne de dünyada huzurun sağlanacağına inandıklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun için de prensiplerimiz belli, çok açık, net. Sesimizi bazen yükseltiyoruz. Bu bizim endişemizden, üzüntümüzden kaynaklanıyor. İşimiz gücümüz bir referandum . Herkes kollarını sıvamış, devlet mekanizması seferber olmuş, hak, adalet, insaf hiçbiri kalmamış. Kimsenin sesi çıkmıyor."

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