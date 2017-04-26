Terör örgütü PYD'nin örgütsel yapısı

Türk Silahlı Kuvvetleri; ABD ve Avrupa'nın para ve silah yardımına boğduğu terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye ağır bir darbe vurdu.

TÜRKİYE VURDU, AMERİKALI ÜZÜLDÜ

Sincar'ı ikinci bir Kandil yapma planı kuran terör örgütüne ait hedefler tek tek imha edildi. Örgüte vurulan ağır darbeden sonra Amerikalı komutanlar olay yerine giderek inceleme yaptı.

ÖRGÜTSEL ŞEMA

Terör örgütü PKK'nın çatısı altında kurulan PYD, emirleri sözde yöneticilerden alıyor. Örgütün yapılanmasına ait çıkarılan şemanın başında örgütün eli kanlı lideri Abdullah Öcalan bulunuyor.

PYD'NİN YAN KOLU YRK

Örgütün PJAK adı altında kurulan yapısının altında ise YRK ve HDJ adıyla kurulan sözde birlikler var.