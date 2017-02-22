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Terör Paris turizmini vurdu

2015 yılında 47 milyon turiste ev sahipliği yapan Paris, 2016 yılını yüzde 4,7 oranında düşüşle kapattı.

22.02.2017 - 11:52
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terör

Turizm ve Otelciler Birliği, yaşanan düşüşteki en büyük etkenin terör eylemleri olduğunu, Paris’i tercih edenlerin güvenlik gerekçesiyle gelmediklerini belirlediklerini açıkladı.

Birlik, lüks otel fiyatlarında indirimlere ve cazip kampanyalara rağmen kaybı önleyemediklerini duyurdu.

YÜZDE 9'LUK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yabancı turistler bakımından yüzde 9’luk bir düşüş yaşayan Paris’te yüzde 41 oranıyla Japon, yüzde 28 ile Rus, yüzde 26 ile İtalyan, yüzde 22 ile Çinli, yüzde 5 ile ABD’li turistlerin sayısında düşüş yaşandı.

2016 yılındaki kaybın daha yüksek olduğu ancak Noel tatilinin yıl boyunca yaşanılan hızlı gerilemeyi durdurduğu belirtildi.

13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te meydana gelen terör eyleminde 130 kişi hayatını kaybetmişti.

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