taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,7431
EURO
4,4029
ALTIN
153,28
PETR
58,3000

Terör sözcüsü Amberin Zaman

Açıklamaları ile aeta PKK'nın sözcülüğünü yapan Amberin zaman bu sefer de Rakka'daki Apo'lu kutlamaları güzelledi.

25.10.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Dünya
Terör sözcüsü Amberin Zaman

Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapabilmek için fırsat kollayan Amberin Zaman, terörist başı Apo'yu yere göğe sığdıramıyor. Zaman tarafından, binlerce kişinin katili olan Apo adeta barış elçisi olarak gösteriliyor.

Terör sözcüsü Amberin Zaman

RAKKA'DAKİ APO'LU KUTLAMALAR

Rakka'da ABD'nin destekleriyle sözde bir zafer elde eden PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler bir Arap bölgesi olan kenti adeta Kürt bölgesine çevirdi.

Bölgeyi yakıp yıkan, yüzlerce sivili katleden bu eli kanlı terör örgütü orada bir PKK bölgesi oluşturmak için çabalıyor. Apo bayrak ve posterleri ile kutlama yapan ABD destekli terörisler Türkiye tarafından tepkiye tutuldu, ancak yine ABD'den pişkin cevaplar geldi ve Türkiye tarafından topa tutuldu. Elbette bu durumu savunmak güzellemek ve Amberin Zaman'a kaldı...

Terör sözcüsü Amberin Zaman

BARIŞ ELÇİSİ TERÖRİST BAŞI

Terör yanlısı televizyon kanalı IMC'nin kapatılmasıyla işsiz kalan Amberin Zaman, AL Monitor'da yazılar kaleme alıyor. Tahmin edileceği üzere Türk düşmanlığı ve öfkesiyle yazdığı bu yazılara bu sefer de Apo güzellemeli PKK yanlısı bir yazıyı ekledi.

Rakka'daki Apo bayraklı kutlamayı sanki çok normal ve doğalmış gibi kaleme alan Zaman, Apo'yu bir barış elçisiymiş gibi göstermeye çalışıyor. Bölgeden aldığı bilgileri kaleme alan muhalif gazeteci sözleriyle adeta Apo'nun ve PKK'nın sözcülüğünü yapıyor.

ABD YANLIŞ YAPIYOR

Yazının bir bölümünde ABD'nin, Rakka'da yapılan bu kutlamayı eleştirmesini ve "terörist birinin böyle bir saygıyı görmesinin tasvip edilmediğini" belirtilirken, buna karşılık olarak bölgedeki teröristlerden alınan bir demeçte "Apo bizim liderimiz, O bir barış elçisi, bu zaferi onunla kutlamamızdan doğal birşey olamaz. ABD bu konudaki tavrıyla yanlış yapıyor." diyerek ABD'nin de Apo konusunda Türkiye karşıtı bir tavır almasını talep ediyor.

ZAMAN İÇİN İLK DEĞİL

Amberin Zaman'ın bu yaptıkları ne ilk ne de son. Daha önce PKK'nın liderleri ile Kandil'de röportaj gerçekleştiren Zaman, Türkiye karşıtı propaganda yapmış, en son IKBY bağımsızlık referandumu için yaptığı çalışmalar ile bu sefer de Barzani'nin fahri sözcülüğünü üstlenmişti.

Terör sözcüsü Amberin Zaman

İlginizi Çekebilir
Alman yük gemisi Nijerya'da kaçırıldı
Almanya bandıralı yük gemisinin, Nijerya'da korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Merkel, Deniz Yücel'in eşiyle görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, terör suçundan tutuklu Alman gazetesi Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk ile görüştü.
ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rakka'daki Abdullah Öcalan posterleri hakkında 'Kınıyoruz' dedi.
Trump'a Rusya bayraklı protesto
ABD Kongre Binası içinde bir protestocu, Başkan Donald Trump'ın yüzüne Rus bayrağı atarak, "Trump vatan hainidir." diye bağırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'a Rusya bayraklı protesto

Trump'a Rusya bayraklı protesto

35
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

94
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

119
Kamuda F klavye dönemi

Kamuda F klavye dönemi

208
Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

Dursun Özbek: Hemen havaya bürünmek bize zarar verir

24
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a döneceğiz

194
Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

Almanya'dan gelen yolculara köpekli arama

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM