Terör yandaşları İstanbul'da YPG'li teröristleri andı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmak için operasyonlarına devam eden Mehmetçik, bölgede hain tuzaklar kuran teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

TERÖRİSTLERE NEFES YOK

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 567'ye yükseldi.

BAĞCILAR'DA TERÖR YUVASI

Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde terör yandaşları bir araya geldi. Kopyalayıp kolay değil mi? Kaynak: Ensonhaber!

Afrin'de öldürülen teröristler için anma töreni düzenleyen örgüt yandaşları, salona teröristbaşı Abdullah Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğraflarını da astı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan bu görüntülerin ardından savcılar harekete geçti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.