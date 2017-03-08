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Teröristbaşı Bağdadi çölde saklanıyor

ABD ve Irak istihbaratına göre; terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi, Musul'dan kaçtı ve çölde saklanıyor...

08.03.2017 - 18:00
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ABD ve Iraklı istihbarat yetkilileri, DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin komutanlarını geride bırakarak kaçtığını iddia etti.

2014 yılında Irak'ın kuzeyini işgal ettikten sonra kendini halife ilan eden DAEŞ lideri Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor.

ÇÖLDE SAKLANIYOR

Ancak terör örgütünün Musul'daki organizasyon eksikliği ve yenilgilerinin, Bağdadi'nin kentten ayrıldığına işaret ettiği belirtiliyor.

DAEŞ lideri Bağdadi'nin Musul'u terk ederek çölde saklandığı ileri sürülüyor.

Amerikan güçlerinin desteği ile ilerleyen Irak ordusu son olarak Musul'un devlet binalarını teröristlerden kurtarmıştı. Sivillerin kaçtığı bölgede çatışmalar devam ediyor.

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