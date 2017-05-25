Teröristbaşı Gülen için vatandaşlıktan çıkarma işlemi

Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu 25'i tutuklu, 105 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması 3 gün sürdü. Duruşma sonunda 1 sanık sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilirken, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 6 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verildi.
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALARI İÇİN BAKANLIĞA YAZI
Mahkemeye heyeti, Fethullah Gülen'in de bulunduğu firari 14 sanığın duruşmaya gelmemeleri ve yakalanamamaları durumunda önümüzdeki celse vatandaşlıktan çıkarma işlemleri için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılacağını belirtti.