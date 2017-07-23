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Teröristler Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yerden kaçtı

Necmettin Öğretmen'in şehit edildiği Tunceli Pülümür yoluna Türk bayrağı asan Abdullah Özer'e saldıran teröristler öldürüldü.

23.07.2017 - 15:36
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Şanlıurfa'da görev yapan ve memleketine giderken Tunceli-Pülümür yolunda şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anmak için iş adamı Abdullah Özer, şehit olduğu yere Türk bayrağı ve Necmettin öğretmenin posterini asmıştı.

TERÖRİSTLER SALDIRMIŞTI

Bayrak astığı anları kameraya çeken Özer, arkadaşıyla birlikte teröristlerin saldırısına uğramış ancak saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Teröristler Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yerden kaçtı

O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Sivil halka saldıran teröristler bugün o bölgede görev yapan Jandarma Özel Harekat timlerini görünce ise adeta yok oldu. Twitter'da "Derinkuvvet" hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili; "Tunceli/Pülümür yolunda JÖH timlerimiz var,TIR şoförüne sıkanlar ortadan kaybolmuş. Biz de geldik hani yoksunuz bize sıkamadınız ?" ifadelerine yer verildi.

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı haberi
Teröristler Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu yerden kaçtı

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