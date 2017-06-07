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Terörle mücadeleye yerli takviye

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli üretim sistemleriyle güçleniyor.

07.06.2017 - 12:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Keşif, gözetleme, tespit ve istihbarat faaliyetlerini gerçek zamanlı yerine getiren ANKA, yeni kabiliyetlerle donatılmasının ardından teröristle mücadele operasyonlarına katkı sağlamak üzere Güneydoğu'ya gönderildi.

Biri silahlı üç ANKA bölgeye sevk edilirken altı Bayraktar İHA da bölgeye gitmek için hazır duruma getirildi. Testleri tamamlanan silahlı Hürkuş'un da haziran sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadeleye yerli takviye

"SİLAHLI HÜRKUŞ TERÖRİSTİN KORKULU RÜYASI OLACAK"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılık ve başarıyla devam ettiğini belirtti.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize 3 yeni ANKA daha ilave ettik. Ordumuzun terörle mücadele operasyonlarını yeni yerli ve milli silahlarımızla destekliyoruz." diyen Bakan Işık, silahlı ANKA'nın terör bölgelerinde göreve başladığını bildirdi.

Terörle mücadeleye yerli takviye

Milli Savunma Bakanı Işık, "6 Bayraktar İHA bölgeye yola çıkmak üzere. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Türk mühendislerin ürünü Hürkuş'u da silahlandırmıştık. Testleri başarıyla tamamlandı. Haziran ayı sonunda da silahlı Hürkuş teröristin korkulu rüyası olacak. Savunma sanayimizde yaptığımız yerli ve milli çalışmalarla büyük bir özveriyle görev yapan askerlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye yerli takviye

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