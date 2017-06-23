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Tesla Çin'de fabrika açacak

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın Çin'de fabrika açmayı planladığı belirtildi.

23.06.2017 - 03:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tesla

ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın Çin'de Şangay belediyesiyle temaslara geçtiği ve 2018 yılının sonuna kadar en az 500 bin elektrikli araç üretmeyi hedeflediği ifade edildi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın nisan ayında Çin'i ziyaret ederek devlet yetkilileriyle temaslar gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen haberlerde, mart ayında Çinli internet devi Tencent Holdings'in Tesla'da yüzde 5 hisse aldığı ve iki şirketin Çin'de de ortaklık kurabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, Tesla'nın ABD'de üretip Çin'e ihraç ettiği elektrikli otomobiller için yüzde 25 gümrük vergisi ödediğine dikkat çekerken, firmanın Çin otomotiv pazarındaki payını arttırmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Haberlerin ardından, Tesla'nın New York borsasında işlem gören hisse başına değeri yüzde 2,3 artışla 385 dolara kadar yükseldi. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 64 milyar dolara ulaştı.

Tesla, iki hafta önce Alman otomotiv şirketi BMW'yi geride bırakarak dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv şirketi olmayı başarmış, nisan ayında da Amerikalı General Motors'u geçerek ABD'de piyasa değeri en yüksek otomotiv firması olmuştu.

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