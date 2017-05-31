taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.952
USD
3,5322
EURO
3,9647
ALTIN
143,66
PETR
50,8000

TGRT hocası camilerde çocuk olmasın istiyor

İlahiyatçı - Yazar Osman Ünlü çocukların varlığının camileri 'kerhaneye' çevireceğini savundu.

31.05.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. Gündem
TGRT hocası camilerde çocuk olmasın istiyor

OSMAN ÜNLÜ

Dün iftar vaktinde TGRT Haber canlı yayınını izleyenler skandal ifadelerle karşılaştı.

İlahiyatçı - Yazar Osman Ünlü, Diyanet'in çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için yapılan projelerin camileri ahlaksız mekanlara çevirdiğini söyledi:

"CAMİYİ YARIN KERHANE HALİNE DE GETİRİRSİNİZ"

"İnsanları camiye çekecekler. Camilere oyun alanları yapıldı. Cemaat orada namaz kılıyor, çocuklar burada oyun oynuyor. Caiz mi değil... Bunu söyleyince 'adamlar ne güzel etkinlik yapıyor' diyorlar. Senin etkinliğin batsın ya! Ne etkinliği bu. Yaptığın iş camiyi bozmak. Affedersin camiyi yarın kerhane haline getirmek."

TGRT hocası camilerde çocuk olmasın istiyor VİDEO

İlginizi Çekebilir
Bakan Özlü zeytinlik alanlar hakkında konuştu
Sanayi üretimi yasa tasarısındaki tartışmalı maddelerde değişiklik yapılacak.
ATAK helikopterinden 20 PKK'lının öldürüldüğü anlar
Terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik, yerli silah sistemleriyle donatılan ATAK helikopteriyle 20 PKK'lı teröristi avladı.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e hava harekatı düzenledi: 3 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'cü: Kız arkadaş bulmak için Bylock indirdim
Hakimin karşısına çıkan FETÖ'cü Bylock'u sevgili bulmak için indirdiğini söyledi, hakim "peki bulabildin mi" diye sordu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

130
Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

Ağaoğlu arabalarını Duygu Su'ya verdi

106
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

224
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

137
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

376
Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

145
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev boru döşeme gemisi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM