Dün iftar vaktinde TGRT Haber canlı yayınını izleyenler skandal ifadelerle karşılaştı.

İlahiyatçı - Yazar Osman Ünlü, Diyanet'in çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak için yapılan projelerin camileri ahlaksız mekanlara çevirdiğini söyledi:

"CAMİYİ YARIN KERHANE HALİNE DE GETİRİRSİNİZ"

"İnsanları camiye çekecekler. Camilere oyun alanları yapıldı. Cemaat orada namaz kılıyor, çocuklar burada oyun oynuyor. Caiz mi değil... Bunu söyleyince 'adamlar ne güzel etkinlik yapıyor' diyorlar. Senin etkinliğin batsın ya! Ne etkinliği bu. Yaptığın iş camiyi bozmak. Affedersin camiyi yarın kerhane haline getirmek."

TGRT hocası camilerde çocuk olmasın istiyor VİDEO